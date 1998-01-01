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عمار سلمان يعود لتدريب أهلي الخليل

الإثنين 25 ديسمبر 2017 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمار سلمان يعود لتدريب أهلي الخليل



الخليل / سما /

 أعلن نادي أهلي الخليل، عن الاتفاق مع المدير الفني السابق عمار سلمان، للعودة مرة ثانية لتولي الإدارة الفنية في مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، خلفاً للمدير الفني الإيطالي فينشينزو ألبيرتو، الذي قاد الفريق في الذهاب.

وقال حيان القواسمي، رئيس نادي أهلي الخليل، إنه تم بالفعل الاتفاق مع المدرب سلمان على العودة مرة ثانية لقيادة الفريق في إياب الدوري.

ويملك سلمان تجربة مع الأهلي في الموسم الماضي، حيث استطاع إنهاء الموسم معه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف عن الثقافي صاحب الوصافة، والفوز بكأس فلسطين.

وأوضح القواسمي، أن الأهلي يملك فريقاً مميزاً للغاية، وقدم مباريات طيبة خلال مرحلة الذهاب، لكن صادف الفريق سوء توفيق في بعض المباريات في بداية الموسم مع المدرب الإيطالي.

وواصل: "لكن الفريق مع ذلك عاد ونجح في المباريات الأخيرة من مرحلة الذهاب أن يتقدم أكثر في الترتيب، وأن ينهي مرحلة الذهاب في المركز الرابع برصيد 19نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من المتصدر نادي شباب الخليل".

#عمار سلمان #اهلي الخليل

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