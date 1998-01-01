شباب يطا يضم اللاعب "مشايخ"

الخليل / سما /

أعلن نادي شباب يطا، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مساء الأحد، التعاقد مع بهاء مشايخ اللاعب السابق لنادي ترجي وادي النيص.

وتعاقدت إدارة النادي مع مشايخ بعد أن خضع لاختبارات عديدة، وجادة مع الفريق، وقد نال استحسان الجميع وخصوصا المدير الفني سيمون خير، وبناء على ذلك تم التعاقد.

ويجيد مشايخ اللعب في العديد من المراكز، كما أنه لاعب هادئ الطباع منضبط في الملعب وصاحب أخلاق عالية.

ولا يزال يطا يبحث عن المزيد من التعاقدات، خاصة مع لاعب ارتكاز وصانع ألعاب في وسط الميدان، بعد أن فشلت صفقة ضم لاعب شباب الظاهرية السابق أمجد زيدان الذي قرر العودة لناديه السابق والأم ترجي وادي النيص.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات كبيرة من جانب إدارة شباب يطا، التي نجحت خلال الفترة السابقة في إنهاء مشكلة الحارس الأول غسان علي، والاتفاق معه على البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.