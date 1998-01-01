جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب يطا يضم اللاعب "مشايخ"

الإثنين 25 ديسمبر 2017 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب يطا يضم اللاعب "مشايخ"



الخليل / سما /

 أعلن نادي شباب يطا، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مساء الأحد، التعاقد مع بهاء مشايخ اللاعب السابق لنادي ترجي وادي النيص.

وتعاقدت إدارة النادي مع مشايخ بعد أن خضع لاختبارات عديدة، وجادة مع الفريق، وقد نال استحسان الجميع وخصوصا المدير الفني سيمون خير، وبناء على ذلك تم التعاقد.

ويجيد مشايخ اللعب في العديد من المراكز، كما أنه لاعب هادئ الطباع منضبط في الملعب وصاحب أخلاق عالية.

ولا يزال يطا يبحث عن المزيد من التعاقدات، خاصة مع لاعب ارتكاز وصانع ألعاب في وسط الميدان، بعد أن فشلت صفقة ضم لاعب شباب الظاهرية السابق أمجد زيدان الذي قرر العودة لناديه السابق والأم ترجي وادي النيص.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات كبيرة من جانب إدارة شباب يطا، التي نجحت خلال الفترة السابقة في إنهاء مشكلة الحارس الأول غسان علي، والاتفاق معه على البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.

#شباب يطا

أخبار ذات صلة

اتحاد الكرة يوقف اللاعب "ابو وردة" وغرامات مالية فى دورى "الوطنية موبايل"

جمال الريفي

غزة: وفاة اللاعب "جمال الريفي" متأثراً بإصابته بحروق قبل عدة أيام

thumb

الطواحين تضم اللاعب "جدو"

860x484 (1)

فيديو .. شباب الخليل يحسم موقعة الديربي "بالمحترفين"

IMG_0244

شباب جباليا واتحاد الشجاعية يتأهلان لنهائي "امواج"

860x484

بلاطة يعبر "شباب الخليل" ويصل لنهائي أبو عمار

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

2018 في نبوءات العرافة البلغارية فانغا!

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

كيف تنظف رئتيك من النيكوتين؟

لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

كم تبلغ ثروة الفنانة صباح؟

الأخبار الرئيسية

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

عباس- ارشيف

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

السنوار - ارشيف

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

ترامب وبن سلمان - ارشيف

تقدير إسرائيلي:السعودية ستعرض على الفلسطينيين "تسوية مؤقتة"

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

الاتصالات الفلسطينية