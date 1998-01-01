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الجيش السوري يطوق مناطق "جبهة النصرة" في ريف دمشق

الأحد 24 ديسمبر 2017 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوري يطوق مناطق "جبهة النصرة" في ريف دمشق



دمشق/وكالات/

تمكنت وحدات من الجيش السوري من استعادة نقاط جديدة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وحاصرت معاقل أخرى تسيطر عليها "جبهة النصرة".

وذكرت وكالة "سانا" السورية اليوم الأحد أن وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها على نقاط جديدة قرب "نبع المنبج" بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن.

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف مسلحي "النصرة".

وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس السيطرة على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج وطوقت مناطق "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بشكل كامل.

إلى ذلك أفاد نشطاء أن الجيش السوري قصف بالمدفعية مناطق في ريف دمشق الجنوبي الغربي. 

وأوضحت نفس المصادر أن القوات السورية استهدفت بعشرات القذائف، مناطق في مجرى النهر ومزرعة بيت جن ومناطق أخرى تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ريف دمشق.

وذكر نشطاء أن قذائف سقطت على قرية حرفا التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية ما أسفر عن مقتل امرأتين.

المصدر: وكالاتتحرير الشام

#الغوطة #الجيش السوري #تحرير الشام

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