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تونس تقرر منع"طيران الإمارات" من الهبوط في مطاراتها

الأحد 24 ديسمبر 2017 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تقرر منع"طيران الإمارات" من الهبوط في مطاراتها



تونس/وكالات/

قررت السلطات التونسية منع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية.

وكتبت وزارة النقل التونسية على موقعها على صفحة "فيسبوك": "قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، تلقيها إشعارا من شركة "طيران الإمارات" بمنع التونسيات من استقلال طائراتها في اتجاه الإمارات، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.

وعلى إثر ذلك استدعت وزارة الخارجية التونسية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس إلى مقر الوزارة، للاستفسار وطلبت توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر عبر الشركة الإماراتية.

وأثارت مسألة حظر سفر التونسيات على متن رحلات "طيران الإمارات" باتجاه دبي، موجة غضب واستياء كبيرة في تونس، رغم التراجع عن القرار في وقت لاحق.

#تونس #الامارات #طيران #تونسيات

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