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الشاباك ينصح بعدم الضغط على عباس

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

الأحد 24 ديسمبر 2017 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام



القدس المحتلة/سما/

نقل التلفزيون الاسرائيلي الليلة عن مسؤولين في البيت الابيض قولهم ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تراجع عن تقديم خطة سلام, وانه لا يوجد صفقة قرن.

ووصف التلفزيون الاسرائيلي التصريح بانه ليس اغلاق الباب فقط في وجه اي صفقة سلام وانما رمى المفتاح ايضا بحيث ان ترامب يتحول الى ظاهرة على يد نتنياهو, وان الاخير اخذ جائزيتن, الاولى اعلان القدس عاصمة اسرائيل, والثانية هو ضمان بقاء نتنياهو في الحكم.

واضاف التلفزيون ان هذه هدية كبيرة لرئيس الحكومة نتنياهو , والان نتنياهو تخلص من قضيتين حيث اخذ كل شيء مجانا دون ان يدفع اي ثمن لا للادارة الامريكية ولا للفلسطينيين ولا للعرب.

ونشر التلفزيون الاسرائيلي تقريرا عن تقييم الشاباك حيث قال رئيس الشاباك "ان الرئيس ابو مازن ضعيف جدا وبالتالي يجب عدم الضغط عليه لان اي هزة في الحكم فان حركة حماس سوف تستلم الحكم بكل سهولة وسيكون استبدال الحكم لصالح حماس واوصى بمواصلة التنسيق الامني مع الاجهزة الامنية الفلسطينية وقال ان الوضع مضلل جدا وغير مستقر" .

ونصح رئيس الشاباك الاسرائيليين باخذ الحيطة والحذر وخاصة (الوزراء والحكومة في اسرائيل) لا سيما ان العام الماضي تم منع 400 عملية نوعية كانت ستقع في اسرائيل.

وقال" إن عام 2017 لم يكن مستقراً أمنياً، وان الهدوء في قطاع غزة والضفة الغربية مضلل". 

وأكد بيري خلال استعراضه التقرير الأمني أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "الإسرائيلي"، أن الوضع أصبح أكثر سخونة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لـ "إسرائيل" موضحا "نجحت (54 عملية)  خلال 2017 مقابل (108 عملية)  من نفس النوع في عام 2016".

وأضاف: "الوضع تحت الأرض حساس جداً، وحماس تحاول بكل استطاعتها تنفيذ عمليات في الضفة الغربية لزعزعة الاستقرار".

#ترامب #عباس #نتنياهو #صفقة القرن

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