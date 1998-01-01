مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

دمشق / وكالات /

أعلنت وسائل إعلام مقربة من تنظيم داعش، اليوم الأحد، أن 5 فلسطينيين من قطاع غزة قتلوا خلال غارات لقوات التحالف الدولي، على منطقة دير الزور التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا.



وقالت مصادر فلسطينية "إن عدداً من عائلات القتلى في قطاع غزة أبلغت بنبأ مقتل أبنائها خلال المعارك التي تدور سوريا"، فيما لم ينشر التنظيم أسماء القتلى كاملة واكتفى بنشر كنياتهم بحسب ما يتداولها أعضاء التنظيم الإرهابي.



وبحسب المصادر، فإن القتلى هم محمود عبد العال ومحمد أبو شبيكة وعبدالله كُلاب وحسن السردي، وراسم أبو جزر.



وظهر أبو جزر في مقطع فيديو قبل نحو عام يهدد فيه حركة حماس في غزة بسبب المضايقات التي يتعرض لها عناصر التنظيم المتشدد في القطاع.



ويعلن التنظيم الإرهابي المتشدد بين الفينة والأخرى عن مقتل عدد من عناصره الذين انضموا إليه من قطاع غزة، وشاركوا في صفوفه للقتال داخل الأراضي السورية والعراقية.

المصدر : موقع 24 الإماراتي