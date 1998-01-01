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وزارة المالية تتسلم كشوفات المستثنيين من التقاعد بغزة

الأحد 24 ديسمبر 2017 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المالية تتسلم كشوفات المستثنيين من التقاعد بغزة



رام الله / سما /

قالت مديرة الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية في رام الله فداء أبو حميد، أنها تسلمت كشوفات المستثنيين من التقاعد من حركة فتح بقطاع غزة.

وأضافت أبو حميد في مداخلة هاتفية لإذاعة أجيال، أن حركة فتح أرسلت كشفاً بأسماء 100 كادر فتحاوي؛ لاستثنائهم من برنامج التقاعد وإعادتهم للعمل فوراً، وأن الكشف حمل توقيع العقيد في جهاز المخابرات سليمان أبو سعادة.

وبيّنت أبو حميد، أن كشفاً آخر يحمل أسماء 250 شرطي وعنصر أمن وصل إلى وزارة المالية، لإشعارهم بضرورة الانتظام بأعمالهم واستلام مهامهم بدءً من بداية العام المقبل، وأن قائد الحركة في غزة أحمد حلس قد أوصى بصرف مكافئة عودة إلى الخدمة مقدارها 1500 شيكل مع بداية يناير المقبل.

وشددت أبو حميد على ضرورة التنسيق بين الأقاليم التابعة لحركة فتح في غزة والأجهزة الأمنية المختصة في ملف الاستثناءات الخاص بالتقاعد.

#وزارة المالية #التقاعد #غزة

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