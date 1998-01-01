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شاهد الفيديو: عهد التميمي في قاعة المحكمة الإسرائيلية التي رفضت الافراج عنها

الأحد 24 ديسمبر 2017 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو: عهد التميمي في قاعة المحكمة الإسرائيلية التي رفضت الافراج عنها



القدس المحتلة / سما /

رفضت محكمة الاحتلال عصر اليوم طلب الافراج عن الاسيرة عهد التميمي .

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمثول عهد التميمي أمام محكمة في إسرائيل.

وأظهر الشريط عهد وهي مكبلة، تقتادها شرطية إسرائيلية، وتجلسها على مقاعد المتهمين.

وسمع صوت امرأة من خلف الكاميرا تخاطب الفتاة الفلسطينية: "عهد .. كلمة واحدة.. أنت منيحة؟". فردت الفتاة بهز رأسها تشير إلى أنها بخير.

يذكر أن الابتسامة لم تفارق الفتاة الفلسطينية "عهد"، والتي تتهمها إسرائيل بالاعتداء على جندي من قواتها.

وكانت عهد انهالت بالضرب على جندي إسرائيلي بالركل ووجهت له صفعة على وجهه أثناء قيام قوة إسرائيلية بمحاولة اقتحام منزل أهلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#عهد التميمي #المحكمة #الاحتلال

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