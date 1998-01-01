جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة تشيع الشهيد الدحدوح إلى مقبرة الشهداء

الأحد 24 ديسمبر 2017 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيع الشهيد الدحدوح إلى مقبرة الشهداء



غزة / سما/

شيعت حركة الجهاد الإسلامي وجماهير غفيرة في مدينة غزة عصر اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد سامي الدحدوح إلى مقبرة الشهداء شمال شرق مدينة غزة.

واستشهد الشاب الدحدوح صباح اليوم الأحد متأثرًا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في جمعة الغضب الثانية شرق حي الشجاعية احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وانطلق موكب مهيب للشهيد الدحدوح من مسجد صلاح الدين في حي الزيتون، وسط شعارات غاضبة ودعوات لتصعيد الانتفاضة من أجل مدينة القدس المحتلة وكان المشاركين يرددون "ع القدس رايحين شهداء بالملاين".

وارتقى في قطاع غزة 12 شهيدًا وفي الضفة ثلاثة شهداء وأصيب أكثر من ألفي مواطن خلال مواجهات غاضبة أعقبت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لـ"إسرائيل".

#الشهيد #الدحدوح #غزة #الجهاد الاسلامي

أخبار ذات صلة

700 من أسر الشهداء يقتحمون مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بغزة

القطاع الخاص يطلق نداء الاستغاثة الاخير لانهاء الانقسام : غزة باتت مقبرة لمليوني فلسطيني

محمد دحلان

دحلان يعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء

دحلان - ارشيف

دحلان يقدم منح مالية لابناء الشهداء في قطاع غزة

ابو جودة النحال - ارشيف

النحال: مخصصات أسر الشهداء والأسرى في غزة ستصرف كاملة

عملية القدس

تفاصيل جديدة.. كيف خطط و نفذ الشهداء الثلاثة لعملية القدس ؟

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

أردوغان: كان على ترامب أن يتصل بي قبل اتخاذه قرارا بشأن القدس

الأخبار الرئيسية

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

عمليات استشهادية - ارشيف

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الاتصالات الفلسطينية