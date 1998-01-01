الإمارات تكشف عن سبب منع تونسيات من السفر على متن طائراتها

ابو ظبي / وكالات/

أرجعت الحكومة الإماراتية، اليوم الاحد ، قرارها بمنع صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية إلى "معلومة أمنية"، في وقت أثار الإجراء ردودَ فعل غاضبة في تونس.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش، في حسابه الرسمي على موقع تويتر: "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية"، إلا أن الوزير لم يقدم توضيحات إضافية.

وأضاف قرقاش أن الإمارات "تُقدر المرأة التونسية وتحترمها، وتثمِّن تجربتها الرائدة، وتعتبرها صمام الأمان".

التبرير الذي قدَّمه قرقاش قوبل من قبل البعض بالرفض على موقع تويتر، ووُجهت للوزير استفسارات، عن ما هي الظروف الأمنية التي تمنع النساء التونسيات فقط من السفر على متن الطائرات الإماراتية، وعن سبب تأخير التوضيح.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت مجموعة من التونسيات عن تأخير سفرهن إلى الدولة الخليجية على متن طائرات إماراتية، وإخضاع بعضهن لإجراءات تفتيش وتدقيق إضافية في تأشيراتهن، ما أثار موجة غضب أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.