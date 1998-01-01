جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تكشف عن سبب منع تونسيات من السفر على متن طائراتها

الأحد 24 ديسمبر 2017 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تكشف عن سبب منع تونسيات من السفر على متن طائراتها



ابو ظبي / وكالات/

أرجعت الحكومة الإماراتية، اليوم الاحد ، قرارها بمنع صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية إلى "معلومة أمنية"، في وقت أثار الإجراء ردودَ فعل غاضبة في تونس.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش، في حسابه الرسمي على موقع تويتر: "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية"، إلا أن الوزير لم يقدم توضيحات إضافية.

وأضاف قرقاش أن الإمارات "تُقدر المرأة التونسية وتحترمها، وتثمِّن تجربتها الرائدة، وتعتبرها صمام الأمان".
التبرير الذي قدَّمه قرقاش قوبل من قبل البعض بالرفض على موقع تويتر، ووُجهت للوزير استفسارات، عن ما هي الظروف الأمنية التي تمنع النساء التونسيات فقط من السفر على متن الطائرات الإماراتية، وعن سبب تأخير التوضيح.
ويوم الجمعة الماضي أعلنت مجموعة من التونسيات عن تأخير سفرهن إلى الدولة الخليجية على متن طائرات إماراتية، وإخضاع بعضهن لإجراءات تفتيش وتدقيق إضافية في تأشيراتهن، ما أثار موجة غضب أشعلت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

أخبار ذات صلة

دولار- ارشيف

الإمارات تخفض ما تملكه من سندات الخزانة الأمريكية

بالفيديو.. إعصار يضرب ساحل رأس الخيمة في الإمارات

السعودية

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية

جمال خاشقجي - ارشيف

السعودية تجبر زوجة خاشقجي على الطلاق منه بعد منعها من السفر

ملك السعودية

رسالة أمريكية تكشف دفاع ملك السعودية عبدالعزيز عن فلسطين

الوليد بن طلال وحمد بن جاسم

"بلومبيرغ" تكشف تفاصيل استثمارات "سرية" بين حمد بن جاسم والوليد بن طلال

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية