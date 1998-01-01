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مسيحيو قطاع غزة يعلقون احتفالاتهم بــ"أعياد الميلاد المجيدة"

الأحد 24 ديسمبر 2017 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيحيو قطاع غزة يعلقون احتفالاتهم بــ"أعياد الميلاد المجيدة"



غزة/سما/

قررت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة، الغاء  الاحتفالات المرافقة لعيد الميلاد المجيد واقتصارها على الصلاة وإقامة الطقوس الدينية المسيحية داخل الكنيسة فقط.

ومن المقرر أن تُقيم الليلة، الكنيسة الكاثوليكية في غزة الطقوس الدينية احتفلاً بعيد الميلاد المجيد.

يُشار إلى أن رئيس بلدية الناصرة علي سلام أعلن في وقت سابق، إلغاء الاحتفالات التي كانت مخططة في المدينة بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، ما عدا احتفال اضاءة شجرة الميلاد والمسيرة الميلادية التقليدية السنوية.

ويأتي قرار سلام احتجاجا على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـإسرائيل.

#القدس #اعياد #مسيحية

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