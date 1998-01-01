سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

وكالات

أعلن المتحدث باسم القبائل الليبية وعائلة القذافي باسم الهاشمي الصول، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، والتي من المحتمل أن تجرى خلال العام المقبل 2018، بحسب تصريحاته لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف “الصول”، للوكالة الروسية، اليوم، أن سيف الإسلام القذافي، يحظى بدعم أكبر قبائل البلاد للترشح في انتخابات الرئاسة الليبية، المتوقع إجراؤها في منتصف العام المقبل، بسحب زعمه.

اعتُقل سيف الإسلام القذافي يوم السبت 19 نوفمبر، وهو آخر أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الفارين، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي، أن سيف الإسلام الذي كان يعتبر الوريث لوالده اعتقل في جنوب ليبيا، وأكد قائد عمليات الثوار في الزنتان بشير الطيب ان رجاله قبضوا على سيف الإسلام مع ثلاث من مساعديه في منطقة أوباري، وقال سيف الإسلام لرويترز بعد اعتقاله أن إصابته في يده تعود إلى غارة للحلف الأطلسي قبل نحو شهر.

وبث التلفزيون الليبي تسجيلا مصورا يظهر سيف الإسلام بعد اعتقاله وهو متكئ على أريكة ويده اليمنى مضمدة ويغطي ساقيه بملاءة، فيما ذكرت قناة ليبيا الحرة أن التسجيل التقط بكاميرا هاتف جوال.

وقضت محكمة استئناف العاصمة الليبية يوم 28 يوليو 2015 بإعدام رئيس مُخابرات ليبيا السابق عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي ونجله سيف الإسلام القذافي رميًا بالرصاص.