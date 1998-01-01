جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

الأحد 24 ديسمبر 2017 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا



وكالات

 أعلن المتحدث باسم القبائل الليبية وعائلة القذافي باسم الهاشمي الصول، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، والتي من المحتمل أن تجرى خلال العام المقبل 2018، بحسب تصريحاته لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف “الصول”، للوكالة الروسية، اليوم، أن سيف الإسلام القذافي، يحظى بدعم أكبر قبائل البلاد للترشح في انتخابات الرئاسة الليبية، المتوقع إجراؤها في منتصف العام المقبل، بسحب زعمه.

اعتُقل سيف الإسلام القذافي يوم السبت 19 نوفمبر، وهو آخر أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الفارين، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي، أن سيف الإسلام الذي كان يعتبر الوريث لوالده اعتقل في جنوب ليبيا، وأكد قائد عمليات الثوار في الزنتان بشير الطيب ان رجاله قبضوا على سيف الإسلام مع ثلاث من مساعديه في منطقة أوباري، وقال سيف الإسلام لرويترز بعد اعتقاله أن إصابته في يده تعود إلى غارة للحلف الأطلسي قبل نحو شهر.

وبث التلفزيون الليبي تسجيلا مصورا يظهر سيف الإسلام بعد اعتقاله وهو متكئ على أريكة ويده اليمنى مضمدة ويغطي ساقيه بملاءة، فيما ذكرت قناة ليبيا الحرة أن التسجيل التقط بكاميرا هاتف جوال.

وقضت محكمة استئناف العاصمة الليبية يوم 28 يوليو 2015 بإعدام رئيس مُخابرات ليبيا السابق عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي ونجله سيف الإسلام القذافي رميًا بالرصاص.

#القذافي #ليبيا #سيف الاسلام

أخبار ذات صلة

ليبيا: الخميس إعدام سيف الاسلام القذافي وكبار مساعدي والده

سيف الإسلام القذافى

السلطات الليبية تقرر الافراج عن سيف الاسلام القذافي

القذافي

خطيبة سيف الاسلام يهودية.. هل اتصل القذافي باسرائيل لإنقاذه ؟

سيف الاسلام القذافي يواجه الاعدام ومحاميه يستنجد ببريطانيا لانقاذه

القذافي- ارشيف

ترامب يهدد : لنا نصف نفط ليبيا مقابل إسقاط القذافي

سيف الاسلام القذافي

فيديو.. سيف الإسلام القذافي يظهر جنوب ليبيا!

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية