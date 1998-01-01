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النيابة الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الفتى الجنيدي

الأحد 24 ديسمبر 2017 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الفتى الجنيدي



رام الله/سما/

رفضت النيابة العسكرية الاسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن الفتى فوزي الجنيدي (16 عاما)، بكفالة مالية وقدرها 10 آلاف شيكل، وأمهلت المحكمة العسكرية النيابة 48 ساعة لتقديم اعتراض على الكفالة.

وحسب المتحدث باسم عائلة الفتى، رشاد الجنيدي، فإن محامي الدفاع طالب المحكمة بالإفراج الفوري عنه، وقررت المحكمة الافراج عنه بكفالة مالية وقدرها 10 آلاف شيكل، لكن النيابة العسكرية اعترضت على الكفالة.

وحول التهم الموجهة للفتى الجنيدي، قال رشاد الجنيدي:" النيابة العسكرية تتهم فوزي بإلقاء حجر واحد فقط على جنود الاحتلال، وقد شهد على ذلك 3 من جنود الاحتلال، بالإضافة الى تهمة مقاومة الاعتقال".

يشار إلى أنه بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قام جندي بالاعتداء على الفتى الجنيدي بالضرب على صدره بسلاح m16 خلال مروره بالقرب من مواجهات في منطقة شارع التفاح في الخليل، متوجّهاً إلى زيارة لأقربائه.

وروى الفتى المعتقل أن عددا كبيرا من الجنود حوالي (23) جنديا، كما ظهروا في الصور الصحفية المنشورة، التحقوا بالجندي الأول فتوالى غالبيتهم على شتمه وضربه وهو ملقى على الأرض، مستخدمين الأيدي الأرجل والأسلحة.

#احتلال #افراحج #اعتقال

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