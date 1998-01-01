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عساف يخاطب مؤسسات عربية ودولية حول اعتداءات الاحتلال على الصحفيين

الأحد 24 ديسمبر 2017 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

وجه المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، اليوم الأحد، رسائل متطابقة إلى عشرات المؤسسات العربية والدولية ذات الشأن، حول اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين بشكل عام، وعلى الصحفيين الفلسطينيين التابعين لمؤسسة الإعلام الرسمي الفلسطيني بشكل خاص.

ودعا عساف في الرسائل التي أرسلت بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، هذه المؤسسات، الى التدخل السريع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، وتأمين الحماية للصحفيين الذين يقومون بواجبهم الوطني والمهني، كما طالب بمحاسبة جنود الاحتلال على هذه الجرائم التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن الحقيقة.

وأوضح عساف في الرسائل، أن اعتداءات جيش الاحتلال قد تزايدت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت أكثر عنفا ووحشية، قائلا: إن هدف هذه الاعتداءات المتزايدة هو محاولة من سلطة الاحتلال لطمس الحقيقة وتغييبها عن الرأي العام، كما أنها محاولة بائسة لإخفاء جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه، ومستعربيه الذين يرتكبون جرائمهم وهم يرتدون ملابس مدنية، شبيهة بتلك التي يرتديها النشطاء الفلسطينيون ويقومون بجرائمهم وهم ملثمون.

وقال المشرف العام عن الإعلام الرسمي، إنه خلال الأسبوعين الأخيرين ارتكب جنود الاحتلال انتهاكات ضد الصحفيين، موضحا أنه تم استهداف اكثر من 70 صحفيا، بينهم 50 صحفيا من الإعلام الرسمي، مع العلم أن جميعهم كانوا يرتدون الملابس والإشارات التي تدل على أنهم صحفيون.

يذكر، أنه تم إرفاق تقارير وصور مع الرسائل تثبت هذه الاعتداءات.

#عساف #صحفيين #انتهاكات

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