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جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد وتشهير عبر "فيسبوك"

الأحد 24 ديسمبر 2017 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد وتشهير عبر "فيسبوك"



جنين/سما/

كشفت الشرطة، ملابسات قضيتي تهديد وتشهير منفصلتين، طالتا إحدى السيدات وأحد المواطنين في محافظة جنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من سكان المحافظة لفرع المباحث العامة حول تعرضها للتهديد والتشهير من قبل مجهول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تم تحديد هوية المشتبه بها، وباستدعائها وتدوين إفادتها، اعترفت بأنها قامت بتهديد والتشهير بالمشتكية نظرا لوجود خلافات ومشاكل شخصية.

وفي سياق متصل، وبعد ورود شكوى من قبل مواطن من سكان المحافظة حول قيام مجهول بإرسال رسائل تهديد وشتم عبر "فيسبوك"، وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة، تم تحديد هوية المشتبه به، وباستدعائه وتدوين إفادته، أفاد بأنه قام بذلك لوجود خلافات عائلية حول موضوع إرث.

وأكد البيان إحالة المشتبه بهما الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولا.

#تهدي #فيسبوك #شرطة

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