جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

فيديو: السعودية تفرج عن وزير ومسؤول سابق من الريتز كارلتون

الأحد 24 ديسمبر 2017 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: السعودية تفرج عن وزير ومسؤول سابق من الريتز كارلتون



الرياض / وكالات /

أفرجت السلطات السعودية عن عدد من المحتجزين في فندق الريتز كاليرتون، على خلفية قضايا "فساد عام"، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقالت الصحيفة إن من أبرز المفرج عنهم، وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى.

ولم يتضح بعد حجم التسويات المالية التي بمقتضاها أفرج عن الوزير والمسؤول السابق.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، صورا لبعض المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوزير إبراهيم العساف والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية سعود الدويش من بين المحتجزين الذين أفرج عنهم في اليومين الماضيين.

وفي أحد الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الدويش وهو متواجد في أحد المجالس، ويتحدث عن الظروف داخل "سجن الأمراء".

وقال الدويش إن المعاملة داخل الفندق "طيبة، والأمور طيبة"، مشيراً إلى أن الطعام يأتي من قبل "الشؤون الخاصة الملكية" وهو عبارة عن مفطحات، وهي أكلة سعودية تقدم في الولائم والأعراس و العزومات الكبيرة.

وتزامن ذلك مع خبر أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، مفاده أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العامة.

كما كشفت الصحيفة أن السلطات السعودية تجري مفاوضات مع الأمير المعتقل الوليد بن طلال، تقضي بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.

لكن الأمير السعودي يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيُعدّ "اعترافاً منه بالذنب"، وأنه سيتطلب منه "تفكيك إمبراطوريته المالية التي بناها عبر 25 عاماً".

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني السابق، بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.

ويعد هؤلاء من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد، تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#السعودية #الزيتز كارلتون #فساد

أخبار ذات صلة

20171123052800

فيديو .."بي بي سي" داخل فندق "ريتز كارلتون" معتقل الامراء في الرياض

معتقلو

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

وزير المخابرات الإسرائيلي وادرعي

ماذا شطبت الرقابة السعودية من مقابلة “إيلاف” مع وزير المخابرات الإسرائيلي؟

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

السعودية تحذر المقيمين والمواطنين

صاروخ -ارشيفية

الحوثيون يطلقون صاروخا بالستيا على السعودية

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية