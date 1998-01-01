3 أخطاء تغضب حبيبتك!

وكالات / سما /

لتحافظ على علاقتك العاطفية، يجب أن تكون أنت وحبيبتك في رضا تام عن هذه العلاقة، ولتحافظ على رضا المرأة يجب أن تتجنب هذه الأشياء.

الغزل الزائد:

ليس لأن المرأة كائن عاطفي بطبيعتها، فإنها ستحب أن تقال لها عبارات الغزل طوال الوقت، على العكس فمن الأشياء التي تكرهها المرأة في الرجل الذي تحبه، أن يكرر عبارات الغزل بشكل مستمر مما يجعلها لا تشعر بقيمتها.

وعليك اختيار الأوقات الصحيحة لقول هذه العبارات، حتى تظل محتفظة بقيمتها، ويكون لها وقع مميز على أذني حبيبتك.

غزل الصديقة:

من المؤكد أن كل امرأة تريد أن يكون حبيبها على علاقة جيدة بأصدقائها، لكنها لا تستصيغ أن يكرر على مسامع صاحباتها عبارات الغزل بشكل مستمر؛ لأن هذا يثير ضيقها وغيرتها ويؤدي إلى الـ”غضب”، لذلك يجب أن تكون علاقتك مع صديقاتها بالشكل المريح لها.

الجرأة الزائدة عن الحد:

لا أحد ينكر أن مع مرور وقت على العلاقة العاطفية، يصبح المتحبون أكثر صراحة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصراحة صادمة، فمن الممكن أن توجه لحبيبتك النقد، لكن بشكل لبق، فمثلا لا تصارحها بزيادة وزنها من دون أن يصاحب كلامك بعض المدح.