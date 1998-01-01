جيرو يبدأ مفاوضات رحيله عن المدفعجية

وكالات / سما /

وصل وكيل أعمال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى العاصمة الإنجليزية لندن للاجتماع مع المدير الفني أرسين فينجر وإدارة النادي من أجل البحث بمستقبل موكله.

جيرو طلب من وكيل أعماله فتح مفاوضات رحيله عن آرسنال بشكل صريح لأنه لعب مباراة واحدة كأساسي فقط في آخر 15 مباراة خاضها فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جيرو يرغب بالاستمرار في آرسنال حتى نهاية الموسم والقتال على مركز أساسي، لكنه يشعر بأن فينجر يفضل ألكسندر لاكازيت عليه وهو ما سيدفعه للرحيل في يناير.

أوليفيه يرغب بالتواجد في تشكيلة منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2018 ويعلم بأن استمراره على دكة البدلاء سيقلص من حظوظه في فعل ذلك، خصوصاً أن منافسه ومواطنه لاكازيت هو من يلعب أساسياً في آرسنال.

ووضحت صحيفة ديلي ميرور بأنه على الرغم من رغبة جيرو في الرحيل، إلا أنه لا يوجد عروض جدية واضحة للمهاجم حتى الآن.