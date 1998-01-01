جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جيرو يبدأ مفاوضات رحيله عن المدفعجية

الأحد 24 ديسمبر 2017 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيرو يبدأ مفاوضات رحيله عن المدفعجية



وكالات / سما /

وصل وكيل أعمال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى العاصمة الإنجليزية لندن للاجتماع مع المدير الفني أرسين فينجر وإدارة النادي من أجل البحث بمستقبل موكله.

جيرو طلب من وكيل أعماله فتح مفاوضات رحيله عن آرسنال بشكل صريح لأنه لعب مباراة واحدة كأساسي فقط في آخر 15 مباراة خاضها فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جيرو يرغب بالاستمرار في آرسنال حتى نهاية الموسم والقتال على مركز أساسي، لكنه يشعر بأن فينجر يفضل ألكسندر لاكازيت عليه وهو ما سيدفعه للرحيل في يناير.

أوليفيه يرغب بالتواجد في تشكيلة منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2018 ويعلم بأن استمراره على دكة البدلاء سيقلص من حظوظه في فعل ذلك، خصوصاً أن منافسه ومواطنه لاكازيت هو من يلعب أساسياً في آرسنال.

ووضحت صحيفة ديلي ميرور بأنه على الرغم من رغبة جيرو في الرحيل، إلا أنه لا يوجد عروض جدية واضحة للمهاجم حتى الآن.

#جيرو #ارسنال

أخبار ذات صلة

سانشيز

سانشيز يعلن رحيله عن المدفعجية وينتظر قرار النادي

﻿أرسنال يجدد عقد جيرو ويقترب من ضم يورينتي

جيرو

جيرو يفتح أبواب الرحيل عن أرسنال

سانشيز

سانشيز يرجع إلى تدريبات المدفعجية

فينجر يجدد عقده مع المدفعجية قريبا !

DB9MCOYXcAAXBSN-e1497340682847

المدفعجية يواصل العمل للحفاظ على سانشيز

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية