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بركات يتحدث بعد إقالته من تدريب "الفدائي"

الأحد 24 ديسمبر 2017 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بركات يتحدث بعد إقالته من تدريب "الفدائي"



رام الله / سما /

أكد عبد الناصر بركات المدير الفني السابق للمنتخب الفلسطيني, أنه سعيد بما حققه مع "الوطني" خلال الفترة الماضية, بعدما أعلن اتحاد القدم التعاقد مع المدرب البوليفي خوليو سيزار خلفا له.

وقال بركات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "كنت دائما أنظر لتدريب المنتخبات الوطنية خلال 16 عاما، على أنه مهمة وطنية خالصة، بعيدا عن أي اعتبارات، ودائما أعتبر التضحيات التي قدمناها واجب علينا لخدمة وطننا, أنا راض تماما عن مسيرتي مع الوطني".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الفترة الماضية، وأعتز جدا بمحبة الناس التي شعرت بها خلال مسيرتي التدريبية مع المنتخبات، والإعلام الحر الذي ساند مسيرتنا من خلال منتخب وحّد الشعب في كل الأماكن".

وتمنى بركات التوفيق لـ"الوطني" في المسابقات المقبلة, كما طالب لاعبي المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أيمن صندوقة, بتقديم عرض قوي في نهائيات أمم آسيا "تحت 23 عاما", التي ستجري في الصين الشهر المقبل.

#عبد الناصر بركات #المنتخب الوطني

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