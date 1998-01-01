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شركة "فيوجن" : استطعنا ربط 1400 موظف عبر شبكة "واي فاي" لانجاز التعداد الالكتروني بغزة

الأحد 24 ديسمبر 2017 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "فيوجن" : استطعنا ربط 1400 موظف عبر شبكة "واي فاي" لانجاز التعداد الالكتروني بغزة



غزة / سما/

اعلنت شركة فيوجن لخدمات الانترنت وانظمة الاتصالات بانها اشأت اكبر شبكة انترنت "واي فاي" لاسلكي لصالح الجهاز المركزي للاحصاء في فلسطين في اكبر عملية تعداد الكتروني في كافة محافظات قطاع غزة على احدث النظم العالمية.

وقال فيوجن في بيان لها "بالرغم من الحصار الخانق الا ان شركه فيوجن لخدمات الانترنت وانظمه الاتصالات تمكنت من تشغيل شبكه انترنت لاسلكي تعمل بتقنيه الوأي فاي وذلك لصالح الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين حيث استطاع  1400 عداد من اكمال تشغيل التعداد السكاني الكترونيا  دون ايه استخدامات ورقيه".

واضاف بيان الشركة "نفذ هذا المشروع  بزمن قياسي حيث تم تركيب وتشغيل الشبكة في مده اسبوعين وعبر الشبكة المكوره  تمكن العدادين من تلقى التدريب العملي على النظام الكترونيا وتقديم امتحاناتهم لاول مره الكترونيا ثم تنفيذ مرحله التعداد السكاني الكترونيا".

وقالت " ان هذا  المشروع يعتبر قفزه نوعيا في تطور  خدمات الاتصالات في فلسطين" موضحة ان هذا النظام يمكن تطبيقه في حال قيام انتخابات فلسطينية عامة".

والجدير بالذكر ان فيوجن  انشأت شبكه حديثه تغطى كل مناطق قطاع عزه ومن ضمن المشاريع الطموحه التى تعمل الشركه على تشغيلها تقديم خدمه الانترنت بدون خط نفاذ للمشتركين والذي بدأت في تطبيقه في قطاع غزة.

#غزة #فيوجن #الاحصاء

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