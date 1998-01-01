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"إنستاغرام" تطلق ميزتان جديدتان

الأحد 24 ديسمبر 2017 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستاغرام" تطلق ميزتان جديدتان



وكالات / سما /

أطلق " انستاغرام " في الآونة الأخيرة ميزتين جديدتين، لم تصلا بعد لجميع المستخدمين، وهما التغيير على التعليقات، وإمكانيّة إرسال فيديوهات البثّ المباشر عبر الرسائل المباشرة.

ويستطيع المستخدم الآن التعليق فوراً على الصورة من الصفحة الرئيسيّة، إذا ما نظر إليها لأكثر من 5 ثوانٍ، ما يُسهّل ويساهم في زيادة عدد التعليقات على المنشورات عبر التطبيق، إذ إنّ الميزة الأصلية كانت تتطلّب سابقاً الدخول إلى الصورة أو الفيديو نفسه والتعليق من هناك.

أما الميزة الثانية، فباتت تُتيح لمستخدمي انستاغرام إرسال فيديوهات البثّ المباشر عبر الرسائل المباشرة direct messages، ما يتيح التأكيد أنّ الأصدقاء سيشاهدون بثّكم. كذلك يُمكن للمشاهدين إرسال بثّ مباشر لأصدقائهم عبر الرسائل.

لكنّ تلك الميزة لا تعمل إلا في حال كان البثّ لا يزال مستمراً، وإلا سيضطر المستخدمون إلى الدخول إلى الحساب الأساسي والبحث عن الفيديو إن كان لا يزال موجوداً.

وأصبحت هذه الميزة متاحة لمستخدمي "أندرويد" و"آي أو إس" بدءاً من أمس، إلا أنّها لن تُحدث تغييراً جذرياً على استعمال التطبيق.

#ميزة #انستاغرام

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