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نادل "ينتقم" من مديره بسبب طرده ثم ينتحر

الأحد 24 ديسمبر 2017 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادل "ينتقم" من مديره بسبب طرده ثم ينتحر



غرائب و عجائب

انتقم نادل تركي من مديره السابق وزملائه في مطعم كان يعمل به قبل طرده، بقتلهم ببندقية كان يخبأها في سترته ثم أطلق النار على رأسه ليموت على الفور.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الجمعة، أن النادل عاد إلى المطعم بعد يومين من طرده إثر مشاجرة مع مديره، ليقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في مدينة أنطاليا (جنوب غربي البلاد).

ونقلت الصحيفة عن رئيس شرطة أنطاليا قوله إن صدام كوركماز (26 عاما) الذى طرد من عمله بعد خلاف مع رئيسه السابق قبل الحادث بيومين، عاد إلى المطعم "وهو في حالة غضب، عازما على الانتقام من الجميع".

وأوضح رئيس الشرطة أن كوركماز وصل إلى المطعم في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى، وكان يخبئ بندقية في سترته.

ولدى دخول المطعم، صعد صدام لقتل رئيسه السابق أولا، ثم نزل إلى الطابق السفلي لقتل اثنين آخرين بينما اختبأ العاملون المتبقون في ثلاجة، في محاولة منهم للفرار من الموت.

وأكد قائد الشرطة أن كوركماز، الذي عمل في المطعم على مدار 5 سنوات، انتحر بإطلاق النار على رأسه، بعدما لم يتمكن من العثور على عمال آخرين.

#نادل #المدير

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