كيف تحافظ على بطارية اللابتوب من التلف؟

وكالات / سما /

تعد مشكلة سرعة نفاد بطاريات أجهزة لابتوب من الأمور المزعجة التي تواجه الكثير من المستخدمين فى الوقت الحالي، خاصة فى حالة عدم وجود مصدر تيار كهربائي بالقرب من المستخدم، وهو الأمر الذى يستدعي من المستخدم التعرف على الطريقة المناسبة لاستخدام بطاريات أي لابتوب بشكل سليم للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

وفيما يلي نقدم بعض النصائح:

- تجنب تفريغ الشحن بالكامل: من الأمور الخاطئة التي يقوم بها المستخدم مع أي جهاز لابتوب هو تفريغ البطارية بالكامل، حيث أن هذا يؤدي لاستهلاك دورة شحن كاملة، وبالتالى يقلل من عمرها الافتراضي بشكل كبير.

- تجنب تخزين البطارية لفترة طويلة بدون شحن: من الأمور التي يعتقد فيها المستخدمين بشكل خاطئ هو أن تخزين البطارية وهى فارغة يحافظ عليها وهو أمر خاطئ تماما، حيث أنه في حالة تخزين بطارية أي لابتوب وبها شحن أقل من 50% فهذا يعرضها للموت، حيث ينبغي أن تكون ممتلئة وأن يجري على الأقل شحنها مرة كل شهرين، حيث إن هذا يؤدى للحفاظ عليها.

- احترس من وضع البطارية بجوار مصدر حراري: كذلك ينبغي على المستخدمين تجنب وضع أجهزة اللابتوب الخاصة بهم بجوار مصادر حرارية، ورغم أن هذا الأمر قد يؤثر على أداء الجهاز بشكل عام، فإن هذا يؤثر على البطارية بشكل خاص ويؤدي إلى سرعة نفاذ الشحن الموجود بها إضافة إلى التأثير على عمر البطارية الافتراضي أيضا.

- لا تستخدم البطارية عند ممارسة الألعاب: من المعروف أن الألعاب تستهلك موارد الجهاز بشكل كبير، لذلك على المستخدم تجنب الاعتماد على البطارية فقط خلال ممارسة الألعاب، حيث إن هذا يؤدي إلى استهلاك الطاقة وعمر البطارية بشكل كبير ويؤثر على عمرها الإفتراضى بشكل كبير، لذلك ينبغي على المستخدم ايضا تجنب مثل هذا الأمر أيضا.