أحلام تكشف سرّ زيارتها الى فلسطين

عالم الفن

تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام أثناء مقابلة أجريت معها وهي تتحدث عن إحدى زياراتها لفلسطين.

وكشفت أحلام موقفاً تعرضت له أثناء الزيارة الثانية لها. وقالت: "سمو الشيخ عبدالله طلب مني أروح فلسطين. رحت مرتين. مرة وقفوني في الحدود أول ما وصلت".

وأشارت إلى أن جندية إسرائيلية أرادت مصافحتها، إلا أنها رفضت ذلك وقالت لها: "ما أسلم عليكِ. أنا إيدي مستحيل تمسك إيدك".

وأضافت أنه تم احتجازها في غرفة صغيرة على الحدود لبعض الوقت، لافتة إلى أنها رددت في هذه الأثناء أغنية "أجيال ورا أجيال".