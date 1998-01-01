شمس الكويتية تشتم الرئيس التركي !

عالم الفن

ردّت الفنانة شمس الكويتية على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بعبارات قاسية.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "اردوغان اخرس اجدادك كانوا غزاة ولصوص وسرقوا ثروات الشعوب ولم يتركوا جدار عامر وكرهكم للعرب طبيعي بس حب العرب لكم وصرفهم اموال طائلة للسياحة في بلدكم العنصري المريض هو الي غير طبيعي.. واي حد يدافع عن العثمانيين من العرب هذا عبد ولديه حنين للعبودية".

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعرب عن امتعاضه لتغريدة على "تويتر" أعاد نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ولمس فيها إساءة كبيرة للعثمانيين والأتراك.

وما أثار امتعاض أردوغان في تغريدة الوزير الإماراتي، "اتهامها" حسب الجانب التركي، "فخر الدين باشا الحاكم العثماني للمدينة المنورة بين عامي 1916 و1919 بارتكاب الفظائع بسكان المدينة ونهب ممتلكاتهم".

وورد في التغريدة التي أعاد نشرها عبد الله بن زايد آل نهيان: "الأتراك سرقوا أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية في المدينة، فهؤلاء أجداد أردوغان وتاريخهم مع المسلمين العرب"، مما حمل وزارة الخارجية التركية على استدعاء القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى أنقرة.