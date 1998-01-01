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لص غبي يعلق بمدخنة بيت كان ينوي سرقته

الأحد 24 ديسمبر 2017 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لص غبي يعلق بمدخنة بيت كان ينوي سرقته



غرائب و عجائب

 اضطر لص أخرق يرتدي زي سانتا كلوز، للتبليغ عن نفسه، بعد أن علق في مدخنة أحد البيوت، بعد أن تمكن من التحرك قليلًا، للوصول إلى هاتفه والاتصال بالطوارئ.

وكان جيس بيروب (32 عامًا)، يحاول السطو على أحد المنازل في منطقة ساكريمنتو بولاية كاليفورنيا، عندما وقعت الحادثة، مما أثار ضحك رجال الإطفاء الذين قدموا إلى المكان لإنقاذه باستخدام معداتهم. ويحاكم اليوم بتهمة السرقة، وفقًا لموقع "ذا صن".

وغردت إدارة شرطة سيتروس هايتس، عبر حسابها في تويتر حول الحادثة الطريفة، واصفة بيروب بـ"سانتا المجرم الذي يفتقد المهارات لإتمام عمله"، حيث أخرجوه من المدخنة الضيقة غير مصاب بأية أذية، وقد غطى سخام المدخنة وجهه.

وأكد ضباط الشرطة المحلية أنه نسخة رديئة عن اللص الساذج جيرارد ساندرز، الذي ضرب رأسه ذات مرة بحوض زريعة بينما كان يحاول الهروب، ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى بعد أن فقد الوعي بسبب قفزه من النافذة، وفي عام 2013 التقطته الشرطة من الشوارع، بعد أن كشف نفسه من خلال حمله لإحدى الأدوات الإلكترونية التي حصل عليها من عملية سطو سابقة.

#بيت #سرقة

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