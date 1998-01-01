جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

نادي بيت لاهيا يفرض عقوبة قاسية على لاعبه

الأحد 24 ديسمبر 2017 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي بيت لاهيا يفرض عقوبة قاسية على لاعبه



بيت لاهيا / سما /

فرض نادي بيت لاهيا, عقوبة صارمة على لاعبه حمزة عليان, قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى.

وأوقف بيت لاهيا لاعبه عليان موسمين متتاليين, وفرض غرامة مالية كبيرة عليه قدرها 3000 شيكل, بالإضافة لمنعه من دخول ملعب النادي شمال القطاع خلال فترة الإيقاف.

وأوضح مجلس الإدارة عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن العقوبة تأتي بسبب السلوك غير الأخلاقي الذي بدر من اللاعب "مؤخرا", مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد النادي.

يشار إلى أن بيت لاهيا أنهى مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

#بيت لاهيا #عقوبة

أخبار ذات صلة

860x484

اتحاد الكرة يفرض عقوبات قاسية على أهلي البريج

860x484

العبيدية يستعد لاعبه فادي حساسنة

thumb (1)

خدمات النصيرات يوقف لاعبه حتى نهاية الدوري

فوز

فوز نادي بيت ليد لكرة السلة على فريق نادي بيت ايبا

اعتماد عقوبة نقل مباراة إتحاد خان يونس من ملعبه لملعب آخر

thumb (1)

ضربة قاسية يتلقاها لشباب رفح بالدوري

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية