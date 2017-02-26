جاري لينكر يسخر من ريال مدريد بعد الهزيمة في الكلاسيكو

وكالات / سما /

سخر جاري لينكر أسطورة الكرة الإنجليزية من هزيمة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بثلاثية نظيفة، مشيراً إلى أن الفريق لن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم إن واصل على نفس النهج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها لينكر من ريال مدريد ولاعبيه، فسبق أن استهزأ بكريم بنزيما وبتصريحات المدرب زين الدين زيدان.

ونشر لينكر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر عقب فوز برشلونة في الكلاسيكو “برشلونة يتقدم بأهداف رائعة، لن نرى ريال مدريد في دوري الأبطال الموسم المقبل بهذا المستوى”.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 31 نقطة فقط مختلفاً عن برشلونة المتصدر بفارق 14 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة لرجال المدرب زين الدين زيدان.

وفي تغريدة أخرى، نشر لينكر صورة ليونيل ميسي وهو يحتفل بهدفه، وعلق عليها “الأفضل في التاريخ”. رداً على تصريحات كريستيانو رونالدو التي أدعى خلالها أنه الأفضل على مر العصور.