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واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الأحد 24 ديسمبر 2017 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!



واشنطن / وكالات /

حث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، جنود بلاده على "الاستعداد للحرب في حال لم تنجح جهود الدبلوماسيين الأمريكيين لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية".

وتأتي تصريحات ماتيس في لقاء جمعه السبت بعشرات الجنود والطيارين في ولاية نورث كارولينا، ضمن جولة أجراها في عدد من القواعد العسكرية لتحية الجنود خلال موسم الأعياد.

وقال وزير الدفاع: "جاهزية الجيش الأمريكي لخوض حرب ما، يمكن أن تساعد في الحيلولة دون اندلاعها".. "الطريقة الوحيدة التي يمكن لدبلوماسيينا التحدث خلالها من منطلق قوة ويتم تصديقهم، هي أن تكونوا أنتم على استعداد للذهاب (إلى الحرب)".

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن "الدبلوماسية أفضل فرصة لمنع اندلاع حرب في حال كانت أقوال وتصريحات بلادنا مدعومة بقوات مسلحة قوية وفي وضع استعداد".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد  الجمعة بالإجماع مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

ونص القرار على "حظر نحو 90 % من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، إضافة إلى تحديد سقف لتزويدها بالنفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا، وكذا فرض قيود على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل محددا سقفا بـ500 ألف برميل للعام المقبل".

وفرض القرار أيضا "على جميع موردي النفط والمنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية أن يبلغوا الأمم المتحدة مسبقا بذلك. إضافة إلى حظر توريد مختلف المعادن والمنتجات الكيميائية والسلع والمعدات الكهربائية، فضلا عن بعض المنتجات الغذائية، إلى كوريا الشمالية".

وأتاح القرار لـ"جميع الدول الأعضاء إيقاف أو احتجاز السفن التي تغادر الموانئ الكورية الشمالية أو تتجه إليها، منتهكة بذلك العقوبات الدولية".

#واشنطن #الحرب #استعداد

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