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إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

الأحد 24 ديسمبر 2017 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟



طهران / وكالات /

 ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، رد على تغريدة لوزير الخارجية البحريني، انتقد فيها الأخير إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن قاسمي قوله: "أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلمون بشان إيران الشامخة وذات تاريخ وحضارة عريقة وماجدة".

وأضاف قاسمي: "إيران بلد عريق ذات تاريخ وحضارة وثقافة وديمقراطية قل نظيرها، وهي من أكثر الدول استقلالية في المنطقة، وتشكل كابوسا لحكام البحرين الفاشلين وسائر الرجعيين الذين لا يجيدون سوى قمع غالبية الشعب وارتكاب الجرائم بحقهم وبدعم سائر الدول الأجنبية".

وكان وزير الخارجية البحريني خالد أحمد، قال في تغريدة على صفحته في "تويتر": "إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فشيء مؤقت".

وأضاف الوزير البحريني: "قلوبنا مع فخامة الرئيس محمود عباس الذي يعلم أن الجمهورية الإسلامية (إيران)، لا تكن له أي تقدير وتعتاش على معاناة الشعب الفلسطيني لاستمرار بقاء حزب الله الإرهابي".

المصدر: "تسنيم" الايرانية

#وزير خارجية البحرين #شتم #ايران

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