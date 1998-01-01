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الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

السبت 23 ديسمبر 2017 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم السبت، عن وقف دولة الدنمارك مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية.

وحسب القناة، فإن القرار اتخذ بعد تحقيق مطول أجرته وزارة الشؤون الاستراتيجية في البلاد. دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الدنماركية قالت في شهر يونيو/ حزيران الماضي أنها تبحث فعليا وقف المساعدات التي يمكن أن تكون قد استخدمت بشكل سلبي.

ورحب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بالقرار، واعتبره مهم لمواجهة تمويل ما وصفها بـ "المنظمات الإرهابية الفلسطينية" والمنظمات التي تشجع على مقاطعة إسرائيل. داعيا الدول الأوروبية الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

#الدنمارك #مساعدات #وقف #منظمات فلسطينية

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