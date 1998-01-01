غزة: أشبال للبيع بسبب الظروف الاقتصادية

غزة / سما /

-يعرض صاحب حديقة حيوانات خاصة في رفح في جنوب قطاع غزة للبيع ثلاثة اشبال بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وعجزه عن شراء الطعام للحيوانات الاخرى فيها.

واوضح محمد أحمد جمعة (51 عاما) الذي يملك حديقة الحيوانات هذه منذ 23 عاما لوكالة فرانس برس "بسبب الوضع الاقتصادي السيء وصعوبة الحصول على الطعام والشراب، اضطررت الى عرض ثلاثة اشبال ولدت قبل شهر تقريبا لكي أنفق ما أحصل عليه من مال على الحيوانات الاخرى" وهي أسدان وثلاث لبوات.

وتبلغ الكلفة اليومية لتأمين الاكل لهذه الحيوانات 1200 شيكل اسرائيلي (حوالى 345 دولارا) على ما يؤكد صاحب الحديقة.

وهو سمى الاشبال الثلاثة "القدس واردوغان (تيمنا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان) وفلسطين".

واشار الى انه عرض الاشبال للبيع بسعر 3500 دينار اردني للحيوان الواحد (قرابة خمسة الاف دولار) من خلال تمرير اعلان عبر شبكة "فيسبوك".

ولفت جمعة الى انه تلقى اتصالات من اشخاص لكن لم يحصل تجاوب حتى الان.

وهي ليست المرة الاولى التي تعاني فيها الحيوانات في غزة. فالحروب المتعاقبة التي عرفها القطاع البالغ عدد سكانه مليوني نسمة والحصار الذي تفرضه اسرائيل منذ اكثر من عشر سنوات ادت الى تردي الظروف في حدائق الحيوانات. وقد ادى ذلك الى نفوق الكثير منها.

وفي العام الماضي نقلت مجموعة من الحيوانات من حديقة في قطاع غزة الى الاردن وجنوب افريقيا.

(أ ف ب)