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محامي مبارك "فريد الديب" يتواصل مع الرئيس عباس للدفاع عن عهد التميمي

السبت 23 ديسمبر 2017 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامي مبارك "فريد الديب" يتواصل مع الرئيس عباس للدفاع عن عهد التميمي



المصري اليوم

قال المحامي فريد الديب، إنه تواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لتسهيل إجراءات سفره إلى رام الله، للدفاع عن الفتاة عهد التميمي، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الديب، في تصريحات خاصة لـصحيفة "المصري اليوم"، أنه سعى للدفاع عن التميمي المعرضة للحبس لعدة سنوات، لأنها لم ترتكب أي جرم، وإنما كانت تدافع عن منزلها، مضيفا أنه تعاطف معها بشكل شخصي فهي طفلة في النهاية تعرضت هي وأسرتها للاعتقال.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد جددت حبس التميمي، حتى الاثنين المقبل، بعد انتشار فيديو تظهر فيه مع قريبتها وهما تصدان اثنين من جنود الاحتلال عن عتبة منزلهما في قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

#عهد التميمي #مبارك

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