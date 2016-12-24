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مكتب الزهار ينفي تصريحات منسوبة له ويدعو لتوخي الدقة والمهنية

السبت 23 ديسمبر 2017 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب الزهار ينفي تصريحات منسوبة له ويدعو لتوخي الدقة والمهنية



غزة/سما/

نفى مكتب عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" الدكتور محمود الزهار، مساء اليوم ، تصريحات نسبت على لسانه ونشرها موقع "وطن24".

وقال مكتب الزهار في تصريح وصل "سما " نسخة عنه ، إنه لم "يدل بأي تصريحات لما يسمى وكالة "وطن 24" المشبوهة والمرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو إجراء أي مقابلات معها" حسب تعبيره.

وأعرب عن أسفه من تناول بعض وسائل الإعلام لها رغم نفيها حينه بتاريخ 24/12/2016، مؤكدًا أن هذه التصريحات عارية عن الصحة تمامًا.

ودعا مكتب الزهار وسائل الإعلام لتوخي الدقة والمهنية ونقل الأخبار والتصريحات من مصادرها الصحيحة والموثوقة.

#الزهار #تصريحات

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