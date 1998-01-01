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فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

السبت 23 ديسمبر 2017 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو



وكالات / سما /

حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" مع منافسه ريال مدريد (3-0), على أرضه ووسط جماهيره, ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني.

بدأ الريال المباراة بصورة قوية, وسيطر على مجريات الشوط الأول, لكن برشلونة امتص حماس "غريمه", ونجح بفرض إيقاع لعبه في الشوط الثاني, ما جعله يسجل ثلاثية, كانت كفيلة بخروجه منتصرا بنتيجة عريضة.

وأحرز ثلاثية "البلوغرانا" لويس سواريز (54), وليونيل ميسي (64) من ركلة جزاء, وأليكس فيدال (93).

وأكمل "الملكي" المباراة بعشرة لاعبين, عقب طرد دانييل كارفاخال (63).

ورفع الفائز رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 31 نقطة في المركز الرابع, وله مباراة مؤجلة.

#برشلونة #ريال مدريد

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