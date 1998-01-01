كيف تعرف أن جهازك الأندرويد مصاب بفيروسات؟

وكالات / سما /

في ظل انتشار البرمجيات الخبيثة التي تهدد عمل الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، يجدر بك التأكد من سلامة هاتفك، فإذا كنت تلاحظ حدوث أشياء غريبة في جهازك ربما يكون أصيب بأحد الفيروسات الجديدة.

من أين تأتي الفيروسات إلى أجهزة أندرويد؟

الطريقة المثلى التي تجد الفيروسات طريقها إلى جهاز الأندرويد الخاص بك تكون عن طريق الباب الخلفي للتطبيقات التي تقوم بتثبيتها، حيث اكتشف الخبراء برمجية جديدة تحمل اسم Loapi، والتي تتسلل إلى أجهزة أندوريد عند القيام بتنزيل تطبيقات الطرف الثالث من خارج متجر جوجل بلاي، وعن طريق بعض تطبيقات مكافحة الفيروسات التي يظن المستخدم أنها تقوم بحمايته.

كيف تقوم بإزالة الفيروسات من أجهزة أندرويد؟

لمنع تشغيل أي تطبيقات من جهات خارجية بما في ذلك البرمجيات الضارة عليك نقل جهازك إلى الوضع الآمن Save Mode.

طريقة الدخول إلى الوضع الآمن في أندرويد

بعد الدخول إلى الوضع الآمن، توجه إلى الإعدادات ثم اضغط على إدارة التطبيقات وتأكد من دخولك إلى تبويب تم التنزيل، سترى عندها التطبيقات التي تم قمت بتنزيلها على جهازك، إذا كان هناك أي شيء غير طبيعي ستعرف على الفور من خلال وجود تطبيقات لم تقم بتثبيتها على سبيل المثال لا الحصر.

وعند رؤيتك لتطبيق لم تقم بثيته أو فيروس، قم بإزالته على الفور، وذلك من خلال النقر عليه لفتحه ثم اختر إزالة، وفي حال فتح الفيروس أو التطبيق ظهر أن خيار الإزالة غير متوفر، عندها عليك الرجوع إلىالإعدادات ثم الانتقال إلى الحماية، ثم اختر مسؤولو الجهاز، هنا ستظهر لك جميع التطبيقات المسؤولة عن الجهاز، اختر الفيروس أو التطبيق المشتبه به، وقم بإلغاء عمله كمسؤول عن الجهاز، الآن يمكنك العودة إلىإدارة التطبيقات وإزالة الفيروس أو التطبيق.

بهذه الطريقة تكون قد قمت بإزالة الفيروسات إن وجدت على جهاز الأندرويد الخاص بك ويمكنك إعادة تشغيل الجهاز للعودة إلى الوضع العام.