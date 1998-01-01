جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بلغاريا: الخيول ممنوعة من التجول في الشوارع

السبت 23 ديسمبر 2017 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلغاريا: الخيول ممنوعة من التجول في الشوارع



غرائب و عجائب

تستعد العاصمة البلغارية صوفيا لتولي البلاد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، وهي ستسحب من الشوارع العربات التي تجرها جياد بينما هذه الدولة هي الأفقر في الاتحاد.

وتعتبر هذه العربات عموماً وسيلة عمل لأفقر فئات المجتمع في صوفيا، ولا سيما غجر الروما الذين يستخدمونها لنقل الخرداوات.

وهي لا تسجل إلا في حالات نادرة ويقدر عددها بحوالي 400 في صوفيا التي تضم 1,4 مليون نسمة. ونظرياً لا يمكن لهذه العربات أن تسير إلا في الأحياء الواقعة في ضواحي العاصمة لكن يشاهد بعضها في وسط المدينة أيضاً.

ولتجنيب الوفود الأوروبية التي ستجوب شوارع صوفيا اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، هذا المنظر، تستعد بلدية العاصمة لتشديد الرقابة على هذه العربات وأصحابها.

وقال المستشار البلدي سيميون سلافتشيف، الذي يقف وراء الاقتراح لوكالة فرانس برس إن العقاب لن يقتصر على "مصادرة العربات بل سيشمل الحيوانات أيضاً" وسيتم ترسيم حدود المناطق المحظورة بدقة.

وأوضح سلافتشيف أن "العربات تزيد كثيراً من خطر وقوع حوادث وتوسخ الشوارع. وهي ممنوعة في كل العواصم الأوروبية إلا لأغراض الترفيه".

وضاعفت صوفيا الجهود لتحسين صورتها استعداداً لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. ويشكل الحظر ضربة قاسية لأصحاب العربات.

ويقول بافيل سلافتشيف القاطن في حي فاكولتيتا لغجر الروما "سيقضون علينا. سنخسر مورد رزقنا". وهو يستخدم فرسه مايا البالغة سبع سنوات لنقل الفحم والخشب ومواد بناء وأثاث.

#بلغاريا #الشوارع #الخيول

أخبار ذات صلة

صور| الخيول تتنافس أيضاَ في موسم التزاوج إلى حد الموت

الشاورما

الشاورما ممنوعة في اوروبا قريباً

أم قتلت أطفالها الـ 7

مفاجأة عن أم قتلت أطفالها الـ 7.. وجابت الشوارع مهلوسة

بالصور:فتيات بلغاريا الغجر للبيع في سوق العرائس

رجال بلغاريا يرتدون الأحذية النسائية تضامناً مع النساء

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية