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3 إشارات تكشف حصول الخيانة!

السبت 23 ديسمبر 2017 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 إشارات تكشف حصول الخيانة!



وكالات / سما /

قد تشعر المرأة أحياناً وبشكلٍ فجائي بأنها تتعرّض للخيانة، وقد تشكّ ببعض التصرفات التي تبدلت في الشّريك ما قد يثير الشكوك في نفسها.

لذا، إن أردتِ التأكد من ما إذا كان زوجك يخونك أم لا، إليك هذه الاشارات الـ3 التي ستكشف المستور.

نفقاته الى ازدياد: ستلاحظين أن مصروف زوجك قد ازداد بشكل ملحوظ وأنه ينفق أموالاًكثيرة على أمور تجهلينها، لذا تنبّهي جيّداً لهذه النقطة.

مزاجه يتقلّب:لا نقصد تقلبات مزاجه بعد يوم عمل شاق، فهذا الأمر طبيعي لدى كل الرجال، ولكن نعني مزاجه الذي يتقلب بشكل فجائي بعد قراءة رسالة نصية أو تلقيه مكالمة ما لا تعرفين مصدرها.

يصبح أكثر تحفّظاً: هذا الأمر ستكتشفينه بشكل واضح،إذا كان زوجك يخبرك عادة بكل ما يحدث معه في عمله وفي كل تفاصيل حياته ويتوقف عن هذه العادة فجأة، فإنه يخفي أمرًا ما!

#الخيانة

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