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"المنتخب الأولمبي" يبدأ معسكره بالدوحة استعدادًا لكأس آسيا

السبت 23 ديسمبر 2017 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المنتخب الأولمبي" يبدأ معسكره بالدوحة استعدادًا لكأس آسيا



الدوحة / سما /

انتظم منتخبنا الأولمبي، في معسكره التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للاعبين تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في الصين بداية الشهر المقبل.

وبدأ المنتخب الأولمبي، المرحلة الثانية من إعداده تحت قيادة مديره الفني أيمن صندوقة، وذلك بعد المعسكر الأول في مسقط، ولقاء المنتخب العُماني في مواجهتين، حيث خسر بصعوبة في المباراة الأولى 1-0، وتعادل في الثانية 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب قطر، في ثالث ودياته يوم 29 ديسمبر الحالي، في ختام المعسكر الحالي.

ويتدرب المنتخب الأولمبي، على فترتين، صباحًا ومساءً، حيث بدأ الجهاز الفني يركز على الجوانب التكتيكية مع قراءة أحوال المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات اليابان وكوريا الشمالية وتايلاند.

وينتظر أن يلتحق بمعسكر الدوحة الحالي ثلاثة لاعبين محترفين في نادي بالستينو التشيلي، وهم: فابيان أومادا (مهاجم)، يريكو روخاس (مهاجم)، آرييل هيرنانديز (وسط).

#المنتخب الأولمبي #الدوحة

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