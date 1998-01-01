"أليجري" يثير الشكوك حول مشاركة ديبالا ضد روما

وكالات / سما /

واصل ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس وضع المزيد من الشكوك حول مشاركة المهاجم باولو ديبالا أمام روما في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحتضن ملعب يوفنتوس آرينا مساء يوم السبت مباراة من العيار الثقيل عندما يحل نادي روما ضيفاً على نادي يوفنتوس ، فيما ستكون هذه المباراة حاسمة في صراع مقدمة الترتيب.

وفشل باولو ديبالا في تسجيل الأهداف إلا في مرة واحدة فقط خلال الجولات السبع الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي ، مما دفع مدرب يوفنتوس لاستبدله أمام إنتر ميلان وبولونيا.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “غداً سأقرر من سيلعب ، الكثير من اللاعبين الكبار جلسوا مرات عديدة على مقاعد البدلاء وبالتالي لا يجب أن تشعروا بالاستغراب”.

وحول مستوى ديبالا في الوقت الحالي واضاف : “يوم الأربعاء الماضي عاد ديبالا لتسجيل الأهداف وأنا سعيد لاستعادة حسه لتهديفي ، باولو هو كنز بالنسبة لنا ولكرة القدم بشكل عام”.