إشبيلية يعلن إقالة مدربه إدواردو بيريزو

وكالات / سما /

أعلن إشبيلية اليوم الجمعة عن إقالة مدربه إدواردو بيريزو بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويحتل النادي الأندلسي المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، من 9 انتصارات، تعادلين، و6 هزائم. فيما صعد الفريق كثاني مجموعته في دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه مانشستر يونايتد في دور 16.

وقال إشبيلية في بيانه: “يعلن إشبيلية عن إقالة المدرب إدواردو بيريزو، بسبب تراجع النتائج.. ويريد النادي أن يعرب عن امتنانه لبيريزو لما أبداه من تفاني في أداء عمله..”

من ناحية آخرى، أفاد بيان إشبيلية أنهم بالفعل في محادثات لإضفاء الطابع الرسمي على تعيين مدرب جديد، الذي من المتوقع أن يشرف على الفريق رسميا بعد عطلة عيد الميلاد.