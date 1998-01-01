أتلتيكو مدريد يمنح هدية لبرشلونة بسقوطه امام اسبانيول

وكالات / سما /

سقط أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إسبانيول بهدفٍ نظيف ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني، في المباراة التي احتضنها ملعب كورنيا إلبرات في برشلونة.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بشكلٍ أفضل نسبياً، حيث أنه سيطر على الكرة وخلق مجموعة من الفرص لكن لم ينجح في تحويل أيٍ منها إلى أهداف، وفي المقابل دخل إسبانيول غلى المباراة بشكلٍ تدريجي حيث أنه خلق بعض الخطورة على مرمى الحارس أوبلاك بدون النجاح في استثمار أي منها، لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة (0-0).

وعاد إسبانيول للظهور بشكلٍ أفضل خلال شوط المباراة الثاني في ظل أخطاء كبيرة من أتلتيكو مدريد وإهداره لبعض الفرص الخطيرة التي خلقها على مرمى أصحاب الأرض، وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها على إيقاع التعادل السلبي، نجح إسبانيول في خطف هدف الفوز عن طريق قائده سيرجيو جارسيا في الدقيقة 88.

وبخسارته اليوم يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 36 في المركز الثاني على بعد 6 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يمكن أن يوسع الفارق في حالة فوزه غداً أمام ريال مدريد، فيما نجح إسبانيول في الارتقاء إلى المركز 14 برصيد 20 نقطة.