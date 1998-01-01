جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو مدريد يمنح هدية لبرشلونة بسقوطه امام اسبانيول

السبت 23 ديسمبر 2017 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يمنح هدية لبرشلونة بسقوطه امام اسبانيول



وكالات / سما /

سقط أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إسبانيول بهدفٍ نظيف ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني، في المباراة التي احتضنها ملعب كورنيا إلبرات في برشلونة.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بشكلٍ أفضل نسبياً، حيث أنه سيطر على الكرة وخلق مجموعة من الفرص لكن لم ينجح في تحويل أيٍ منها إلى أهداف، وفي المقابل دخل إسبانيول غلى المباراة بشكلٍ تدريجي حيث أنه خلق بعض الخطورة على مرمى الحارس أوبلاك بدون النجاح في استثمار أي منها، لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة (0-0).

وعاد إسبانيول للظهور بشكلٍ أفضل خلال شوط المباراة الثاني في ظل أخطاء كبيرة من أتلتيكو مدريد وإهداره لبعض الفرص الخطيرة التي خلقها على مرمى أصحاب الأرض، وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها على إيقاع التعادل السلبي، نجح إسبانيول في خطف هدف الفوز عن طريق قائده سيرجيو جارسيا في الدقيقة 88.

وبخسارته اليوم يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 36 في المركز الثاني على بعد 6 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يمكن أن يوسع الفارق في حالة فوزه غداً أمام ريال مدريد، فيما نجح إسبانيول في الارتقاء إلى المركز 14 برصيد 20 نقطة.

#أتلتيكو مدريد #برشلونة #إسبانيول

أخبار ذات صلة

مواجهة أتلتيكو اختبار جاد لبرشلونة وفترة تألقه

فيديو ..هزيمة مذلة لبرشلونة امام مضيفه ملقا

zz-1

أتلتيكو مدريد مهتم بضم السلطان

الكلاسيكو الأول في 2014.. ثأري لريال مدريد.. والفرصة الأخيرة لبرشلونة !

ريال مدريد يفرش طريق لقب الليجا لبرشلونة بتعادل مخيب مع فالنسيا

كوكي: هجوم أتلتيكو مدريد مثل الديناميت

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية