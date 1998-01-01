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“MBC” تعيد علا الفارس والسعوديون يحتجون مجددا

السبت 23 ديسمبر 2017 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“MBC” تعيد علا الفارس والسعوديون يحتجون مجددا



دبي / وكالات /

أعادت قناة “MBC” المذيعة الأردنية علا الفارس للظهور مجددا على شاشتها بعد إيقافها بأسبوعين، بعد تغريدة نشرتها اعتبرها مغردون مسيئة للسعودية.
وظهرت الفارس اليوم على في برنامجها المعتاد ” MBC في أسبوع″، الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واصفين ذلك بـ “إهانة للشعب السعودي”.
بينما وصف مغردون آخرون عودة الفارس إلى القناة بالمنصفة، وتمنوا لها الاستمرار في عملها.
وكانت إدارة “MBC” أوقفت المذيعة الأردنية بعد موجة غضب طالت الشارع السعودي، عقب نشرها تغريدة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، التي فسرها المغردون بأنها مسيئة للسعودية.

#MBC” #علا الفارس #عودة

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