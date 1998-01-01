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"بيرين سات" تعاني من مرض خطر

الجمعة 22 ديسمبر 2017 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بيرين سات" تعاني من مرض خطر



عالم الفن

بعد ظهور الممثلة التركية بيرين سات برفقة زوجها المغني كيان دوغلو بنحافة مفرطة، قررت الخضوع لبرنامج غذائي جديد لاستعادة وزنها السابق.

وأكد موقع "ayakligazete" التركي أن النجمة المعروفة في الوطن العربي بشخصية "فاطمة" تسعى لزيادة وزنها خلال الفترة القادمة، بعد تعرضها لموجة من الانتقادات اللاذعة ومطالبة زوجها لها بالانتباه الى صحتها واستشارة طبيب مختص.

وأوضح الموقع أن الفنانة الشابة تستمر في فقدان وزنها، حيث نزل وزنها من 53 إلى 47 كلغ، وظهر ذلك على وجهها وساقيها الهزيلتين، وبدت أنحف بكثير مما يعرفها الجمهور.

وكانت وسائل اعلام تركية أعلنت مؤخراً أن سات تمر بمرحلة نفسية سيئة وتعاني بسبب تأخر إنجابها للأطفال، مشيرين الى أنها تخضع لعلاج لإنجاب طفل أنابيب.

يذكر أن سات متغيبة عن الاعمال الفنية منذ أكثر من سنتين، بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب مسلسل "السلطانة كوسيم"، حيث اتهمت بعدم المامها بتفاصيل الشخصية.

#بيرين سات #مرض

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