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فيسبوك تضع "علامات" لتمييز الأخبار الزائفة

الجمعة 22 ديسمبر 2017 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تضع "علامات" لتمييز الأخبار الزائفة



وكالات / سما /

قالت شركة فيسبوك إنها ستغير طريقة التعرف على "الأخبار الزائفة" في برنامجها إلى نظام أكثر فعالية.

وحسب أسوتشيدبرس، وضعت شبكة التواصل الاجتماعية علامات "متنازع عليها" على القصص التي يعتقد مدققو البيانات أنها زائفة.

وعوضا عن ذلك، سيضم الآن الموقع الآن "مقالات ذات صلة" بجانب القصص الكاذبة التي تعطي السياق من مدققي البيانات بشأن مشاكل الأخبار.

وقالت فيسبوك الأربعاء إنها في تجاربها، تم نشر عدد أقل من المواد الزائفة في الوقت الذي كانت مقالات مدققي البيانات مخزنة إلى جانبهم أكثر مما كانت عليه عندما كانت تحمل علامات "متنازع عليها".

وقد يساعد النهج الجديد أيضا على تسريع نظام التحقق من البيانات، الذي يعمل أحيانا ببطء شديد. ويمكن عرض المعلومات الآن من مدقق واحد فقط بجانب القصة الخاطئة. ويتطلب نظام العلامات اثنين من مدققي البيانات.

#فيسبوك #الأخبار

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