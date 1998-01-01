"كلوب" يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

وكالات / سما /

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أنه لن يبقى في ملعب أنفيلد رود لفترة قياسية مثل آرسين فينجر الذي قضى أكثر من 20 عام في آرسنال.

وأوضح كلوب أنه يرغب بالبقاء لسنوات طويلة مع ليفربول، لكن في الوقت ذاته لم يستبعد رحيله في حال تحقيق لقب كبير.

وقال كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام “البقاء هنا لـ20 عام؟ لا أعرف، لا أعرف، ربما بعد 7 سنوات أجد أنه يجب علي الرحيل”.

وتابع “سيكون من الصعب جداً أن تصبح المدرب القياسي لليفربول، طالما أن هناك مجال للعمل والتطور سوف أبقى”.

وأنهى كلوب حديثه “هذا يعني أنني سأبقى طالما أن هناك مجال للتحسين، فإذا فزت بشيء ينتظره الجميع هنا فربما تلك تكون اللحظة التي أقول فيها علي أن أغادر الآن”.