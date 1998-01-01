هلال القدس يضم "جوناثان سوريا"

القدس / سما /

أعلن نادي هلال القدس، أمس الخميس، الحصول على خدمات اللاعب جوناثان سوريا، قادمًا من صفوف إنبي المصري.

وجاءت تلك الصفقة المميزة، بمباركة من الدكتور باسم أبوعصب، رئيس نادي هلال القدس.

ووقّع اللاعب جوناثان، على كشوفات هلال القدس، بعد مفاوضات تكللت بالنجاح، بعد تجربة قصيرة بالدوري المصري مع إنبي.

ويعتبر جوناثان سوريا، من أفضل لاعبي المنتخب الفلسطيني، خلال الفترة الماضية، حيث سجل 8 أهداف مع الفدائي في آخر 14 مباراة.

وقال خضر عبيد، مدرب هلال القدس، في تصريحات لموقع ناديه: "صفقة جوناثان هي الأولى للفريق، تحضيرا للاستحقاقات القادمة، وأهمها المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي".

وأضاف خضر: "نسعى لتعزيز الفريق في عدة مراكز، بعد رحيل بعض اللاعبين بالتراضي، بهدف المنافسة أيضا على لقب دوري الوطنية للمحترفين".

وأنهى نادي هلال القدس، مرحلة الذهاب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.