جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"أوباميانج" تعرض للإصابة بسبب الرقص!

الجمعة 22 ديسمبر 2017 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أوباميانج" تعرض للإصابة بسبب الرقص!



وكالات / سما /

واصل إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند تصرفاته المثيرة للجدل بعد أن تعرض لإصابة بسبب الرقص في إحدى الملاهي الليلية.

وغاب أوباميانج عن مواجهة بايرن ميونخ في دور الـ16 لبطولة كأس ألمانيا بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وكانت التقارير تؤكد أن المهاجم الجابوني تعرض للإصابة أثناء التدريبات، لكن صحيفة بيلد الألمانية أكدت صباح اليوم على أن الرقص هو من تسبب بإصابة اللاعب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أوباميانج تناول العشاء في مطعم إيطالي يوم السب الماضي مع زملائه كاجاوا وفيجل، وذلك بعد الفوز على هوفنهايم بهدفين مقابل هدف.

وأضاف التقرير أن اللاعبين توجهوا إلى أحد النوادي الليلية بعد تناول العشاء للاحتفال بالفوز، وهناك تعرض أوباميانج لإصابة بالفخذ أثناء رقصه على أغنية للمطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون.

#أوباميانج #الرقص

أخبار ذات صلة

Pierre-Emerick-Aubameyang-2-1-1

دورتموند ينفي وصول عرض لبيع "أوباميانج"

ابايمينج

أوباميانج يقترب من ناديه القديم "ميلان"

الأطباء لرونالدو: "إما أم ترتاح، أو تعرض مستقبلك للخطر"

ماليزيا تتخلى عن "كونغرس الفيفا" بسبب مشاركة إسرائيل

منصب رئيس "برشلونة" في خطر.. بسبب دولة عربية

حرمان بنزيمة مؤقتا من تمثيل فرنسا بسبب "الفيديو الجنسي"

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية