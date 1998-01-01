"أوباميانج" تعرض للإصابة بسبب الرقص!

وكالات / سما /

واصل إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند تصرفاته المثيرة للجدل بعد أن تعرض لإصابة بسبب الرقص في إحدى الملاهي الليلية.

وغاب أوباميانج عن مواجهة بايرن ميونخ في دور الـ16 لبطولة كأس ألمانيا بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وكانت التقارير تؤكد أن المهاجم الجابوني تعرض للإصابة أثناء التدريبات، لكن صحيفة بيلد الألمانية أكدت صباح اليوم على أن الرقص هو من تسبب بإصابة اللاعب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أوباميانج تناول العشاء في مطعم إيطالي يوم السب الماضي مع زملائه كاجاوا وفيجل، وذلك بعد الفوز على هوفنهايم بهدفين مقابل هدف.

وأضاف التقرير أن اللاعبين توجهوا إلى أحد النوادي الليلية بعد تناول العشاء للاحتفال بالفوز، وهناك تعرض أوباميانج لإصابة بالفخذ أثناء رقصه على أغنية للمطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون.