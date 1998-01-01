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"الوطني" يواصل قفزته التاريخية بالتصنيف العالمي

الجمعة 22 ديسمبر 2017 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الوطني" يواصل قفزته التاريخية بالتصنيف العالمي



رام الله / سما /

واصل المنتخب الوطني الفلسطيني تقدمه في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن الشهر الماضي, بعدما ارتقى مركزين دفعة واحدة.

وبات "الوطني" في المركز الـ80 للتصنيف العالمي برصيد 434 نقطة وهو أفضل مركز له بتاريخه, بعدما كان يتواجد في المركز 82 بالتصنيف السابق.

كما احتل "الفدائي" المركز الحادي عشر في تصنيف منتخبات آسيا, متقدما على لبنان, وعمان, وقطر, والأردن, والبحرين.

على الصعيد العالمي، لم تشهد المراكز الخمسة الاولى أي تغيير يذكر، وحافظ منتخب ألمانيا على الصدارة، متفوقا على البرازيل, والبرتغال, والأرجنتين, وبلجيكا.

عربيا، واصل منتخب تونس صدارته للمنتخبات العربية بحلوله في المركز الـ27 عالميا، وحلّت مصر ثانية في المركز الـ31، والمغرب ثالثة (40)، وكان التغير الوحيد لمصلحة الجزائر التي تقدّمت 6 مراكز (58), وجاءت السعودية خامسة (63).

#المنتخب الوطني #التصنيف العالمي

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