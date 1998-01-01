بايرن ميونخ يبرم أول صفقاته الشتوية

وكالات / سما /

أعلن نادي بايرن ميونيخ, عن التعاقد مع ساندرو فاغنر مهاجم فريق هوفنهايم، بعقد ينتهي في صيف عام 2020.

وقال "البافاري" في بيان عبر موقعه الرسمي, إن فاغنر سيرتدي القميص رقم "2", ليكون أول صفقة شتوية للنادي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالعودة إلى قلعة "أليانز أرينا", قائلا: "أنا سعيد للغاية، لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي حتى عدت لبيتي مجددا، وأنا اتطلع لتحقيق البطولات معه.".

وأضاف: "البايرن أفضل فريق في ألمانيا وأحد أقوي الأندية في العالم، وعند قدوم العرض لم أتردد لحظة في قبوله".

يشار إلى أن فاغنر كان أحد لاعبي فرق الناشئين في البايرن, قبل أن يترك الفريق عام 2008 لينضم لدويسبورغ, ومنه لعدة أندية كان آخرها هوفنهايم الذي انتقل إليه في 2016.